Traffico Roma del 12-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDETE DA LA
PISANA A SELVA CANDIDA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD AL BIVIO PER CIAMPINO.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRARRI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DA CORSO DI
FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE
TIZIANOAL BIVIO CON PIAZZALE CARDINAL CONSALVI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI A CORSO DI FRANCIA,
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DELLE VALLLI AL
BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.
RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”
CHE AVRÀ LUOGO DOMANI, SABATO 13 APRILE ALLE 16:00.
È CAMBIATA LA VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA CON CHIUSURA DI
DIVERSE STRADE E CON MODIFICA DEI PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE
BUS PERIFERICHE: PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO FINO ALLE 20:00; DOPO
RIPREDERÀ LO SCIOPERO.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma