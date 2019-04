Traffico Roma del 12-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 17:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDETE DA LA

PISANA A SELVA CANDIDA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO

DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD AL BIVIO PER CIAMPINO.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRARRI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DA CORSO DI

FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.

AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE

TIZIANOAL BIVIO CON PIAZZALE CARDINAL CONSALVI

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA DEI CAMPI

SPORTIVI A CORSO DI FRANCIA,

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DELLE VALLLI AL

BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.



RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”

CHE AVRÀ LUOGO DOMANI, SABATO 13 APRILE ALLE 16:00.

È CAMBIATA LA VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA CON CHIUSURA DI

DIVERSE STRADE E CON MODIFICA DEI PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.

RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE

BUS PERIFERICHE: PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO FINO ALLE 20:00; DOPO

RIPREDERÀ LO SCIOPERO.

.

