Traffico Roma del 12-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER DUE INCIDENTI: DA
DALLA MAGLIANA A SELVA CANDIDA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
IN ZONA TOMBA DI NERONE DIFFICOLTÀ DIU CIRCOALZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA
MANFREDI AZZARITA ALL’ALTEZZA DI VIA CASSIA
SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE PRECEDENTE
DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
AL TRIESTE INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA A CHIANA AL BIVIO CON VIA
VOLSINIO
AL FLAMINIO RALLENTAMENTI SU VIALE TIZIANOAL BIVIO CON PIAZZALE CARDINAL
CONSALVI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA DEI CAMPI
SPORTIVI A CORSO DI FRANCIA,
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DELLE VALLLI AL
BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.
RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”
CHE AVRÀ LUOGO DOMANI, SABATO 13 APRILE ALLE 16:00.
È CAMBIATA LA VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA CON CHIUSURA DI
DIVERSE STRADE E CON MODIFICA DEI PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.
RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE
BUS PERIFERICHE: PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO FINO ALLE 20:00; DOPO
RIPREDERÀ DI NUOVO LO SCIOPERO.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma