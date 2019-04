Traffico Roma del 12-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 17:50 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER DUE INCIDENTI: DA

DALLA MAGLIANA A SELVA CANDIDA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER

LA A24 ROMA L’AQUILA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

IN ZONA TOMBA DI NERONE DIFFICOLTÀ DIU CIRCOALZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA

MANFREDI AZZARITA ALL’ALTEZZA DI VIA CASSIA

SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE PRECEDENTE

DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.

AL TRIESTE INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA A CHIANA AL BIVIO CON VIA

VOLSINIO

AL FLAMINIO RALLENTAMENTI SU VIALE TIZIANOAL BIVIO CON PIAZZALE CARDINAL

CONSALVI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA DEI CAMPI

SPORTIVI A CORSO DI FRANCIA,

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA E DA VIA DELLE VALLLI AL

BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA.



RICORDIAMO CHE ALL’EUR, PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”

CHE AVRÀ LUOGO DOMANI, SABATO 13 APRILE ALLE 16:00.

È CAMBIATA LA VIABILITÀ ED TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA CON CHIUSURA DI

DIVERSE STRADE E CON MODIFICA DEI PERCORSI DI NUMEROSE LINEE DI BUS.

RICORDIAMO INFINE LO SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE

BUS PERIFERICHE: PARZIALE RIPRESA DEL SERVIZIO FINO ALLE 20:00; DOPO

RIPREDERÀ DI NUOVO LO SCIOPERO.

.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma