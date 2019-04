Traffico Roma del 12-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 18:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO CARREGGIATA INTERNA PER DUE INCIDENTI: IL

PRIMO TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA DI SELVA CANDIDA, IL

SECONDO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO LLA ROMANINA.

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DI PIETRALATA E CORSO DI FRANCIA NELLE

DUE DIREZIONI. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24.

CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ORA RIMOSSO TRA VIA DEI DUE

PONTI ED ILGRA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TUTTO PRONTO ALL’EUR PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”:

PARTENZA DOMANI , SABATO 13 APRILE, ALLE 16:00.

MODIFICHE PER LA VIABILITÀ E PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA.

RICORDIAMO INFINE CHE RIPRENDERÀ ALLE 20.00 E FINO A FINE SERVIZIO LO

SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma