Traffico Roma del 12-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA C. DEL LATTE ALLA
PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA
TIBURTINA.
IN PRATI PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA GERMANICO AL BIVIO CON VIA
PAOLO EMILIO
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOAZIONE PER INCIDENTE IN VIA VITTORIA
ALL’ALTEZZA DI VIA BELSIANA
RALLENTAMENTI SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO
VERSO FUORI CITTÀ: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE
VERSO FUORI CITTÀ.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA
SALARIA A CORSO DI FRANCIA,
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA MOSCHEA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO FIORENTINI A
TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
TUTTO PRONTO ALL’EUR PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”:
PARTENZA DOMANI, SABATO 13 APRILE, ALLE 16:00.
MODIFICHE PER LA VIABILITÀ E PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA.
RICORDIAMO INFINE CHE RIPRENDERÀ ALLE 20.00 E FINO A FINE SERVIZIO LO
SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma