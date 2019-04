Traffico Roma del 12-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 19:50 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA C. DEL LATTE ALLA

PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA

TIBURTINA.

IN PRATI PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA GERMANICO

DA VIA FABIO MASSIMO A VIA PAOLO EMILIO VERSO PIAZZA DEI QUIRITI.

AL PINCIANO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA PIETRO

ANTONIO MICHELI AL BIVIO CON VIA CESARE MAJOLI

INCIDENTE ANCHE IN CENTRO: DISAGI IN VIA VITTORIA ALL’ALTEZZA DI VIA

BELSIANA.

AL TIBURTINO RALLENTAMENTI IN VIALE REGINA ELENA AL BIVIO CON VIALE

DELL’UNIVERSITÀ: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E LAVORI DA VIA

SALARIA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VUALE

CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO

IL CENTRO E RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA IN

DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

TUTTO PRONTO ALL’EUR PER LA SECONDA EDIZIONE ROMANA DELLA FORMULA “E”:

PARTENZA DOMANI, SABATO 13 APRILE, ALLE 16:00.

MODIFICHE PER LA VIABILITÀ E PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA.

RICORDIAMO INFINE CHE RIPRENDERÀ ALLE 20.00 E FINO A FINE SERVIZIO LO

SCIOPERO DI ROMA TPL, LA SOCIETÀ CHE GESTISCE LE LINEE BUS PERIFERICHE.

