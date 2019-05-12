Traffico Roma del 12-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE
STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI.
DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO
UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A
CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI
VENTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO LA CIRCOLAZOINE AL MOMENTO E’ SCARSA UN PO
OVUNQUE .
A CAUSA DEL MALTEMPO E’ STATA ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER
OGGI “VIA LIBERA”. L’INIZIATIVA PREVEDEVA LA PEDONALIZZAZIONE DI DIVERSE
STRADE IN CITTA’
A TOR VERGATA ALLE ORE 08 PRENDERA’ IL VIA LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO
FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00
A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
IN VIA AURLIA ANTICA DALLE 09 ALLE 12 SI SVOLGERA’ L’ VIII EDIZIONE DELLA
CORSA PODISTICA “MAMI RUN” ALL’ALTEZZA DEL CENTRO DON GUANELLA. PREVISTE
DUE GARE UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA NON COMPETITIVA DI 3 KM.
DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
ALLE 12 IN VATICANO CI SARA’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL
TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma