Traffico Roma del 12-05-2019 ore 07:30

UNA PRIMAVERA DAVVERO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO QUELLA CHE

STIAMO VIVENDO IN QUESTI GIORNI.

DOPO UN EFFIMERA TREGUA DELLE ULTIME ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO

UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI ANCHE A

CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. POSSIBILI GRADINATE E FORTI RAFFICHE DI

VENTO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO LA CIRCOLAZOINE AL MOMENTO E’ SCARSA UN PO

OVUNQUE .

A CAUSA DEL MALTEMPO E’ STATA ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER

OGGI “VIA LIBERA”. L’INIZIATIVA PREVEDEVA LA PEDONALIZZAZIONE DI DIVERSE

STRADE IN CITTA’

A TOR VERGATA ALLE ORE 08 PRENDERA’ IL VIA LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO

FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00

A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA

DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

IN VIA AURLIA ANTICA DALLE 09 ALLE 12 SI SVOLGERA’ L’ VIII EDIZIONE DELLA

CORSA PODISTICA “MAMI RUN” ALL’ALTEZZA DEL CENTRO DON GUANELLA. PREVISTE

DUE GARE UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA NON COMPETITIVA DI 3 KM.

DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

ALLE 12 IN VATICANO CI SARA’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL

TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.

