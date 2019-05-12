Traffico Roma del 12-05-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. LA PROTEZIONE CIVILE HA
DIRAMATO UNA NUOVA ‘ALLERTA METEO . SI PREVEDONO SUL LAZIO ‘PRECIPITAZIONI
ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. POSSIBILI GRADINATE E FORTI
RAFFICHE DI VENTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO LA CIRCOLAZOINE AL MOMENTO E’ SCARSA UN PO
OVUNQUE .
A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
IN VIA AURLIA ANTICA DALLE 09 ALLE 12 SI SVOLGERA’ L’ VIII EDIZIONE DELLA
CORSA PODISTICA “MAMI RUN” ALL’ALTEZZA DEL CENTRO DON GUANELLA. PREVISTE
DUE GARE UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA NON COMPETITIVA DI 3 KM.
DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.
A TOR VERGATA ‘ IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO
FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00
CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE
PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO
IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE
14.00.
ALLE 12 IN VATICANO CI SARA’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL
TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma