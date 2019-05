Traffico Roma del 12-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE

ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD

DELLA CAPITALE

CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN

DIREZIONE ANAGNINA.

CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA CENTRALE DELLA

CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA LAURENTINA E PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN USCITA

DA ROMA

STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL TINTORETTO IN PROSSIMITA’ DI VIALE ALDO

BALLARIN E SULLLA VIA ARDEATINA TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI POI PER UN INCIDENTE IN VIA DEL CIRCO MASSIMO TRA

VIALE AVENTINO E PIAZZALE UGO LA MALFA

A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA

DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

IN VIA AURLIA ANTICA DALLE 09 ALLE 12 SI SVOLGERA’ L’ VIII EDIZIONE DELLA

CORSA PODISTICA “MAMI RUN” ALL’ALTEZZA DEL CENTRO DON GUANELLA. PREVISTE

DUE GARE UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA NON COMPETITIVA DI 3 KM.

DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

A TOR VERGATA ‘ IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO

FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma