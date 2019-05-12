Traffico Roma del 12-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PROSEGUE IL MALTEMPO SULLA NOSTRA REGIONE. IN CITTA’ LE PIOGGE DI QUESTE
ORE HANNO CREATO DEGLI ALLAGAMENTI IN PARTICOLARE SU ALCUNE STRADE. A SUD
DELLA CAPITALE
CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN
DIREZIONE ANAGNINA.
CI SONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN
PROSSIMITA’ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
SULLA VIA APPIA NUOVA DOPO IL RACCORDO CHIUSO IL SOTTOPASSO CHE PORTA IN
DIREZIONE DI VIA DI CIAMPINO.
SEMPRE PER ALLAGAMENTI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ARDEATINA
IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL SANTUARIO.
A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
ALLE 12 IN VATICANO CI SARA’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL
TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.
CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE
PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO
IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE
14.00.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma