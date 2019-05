Traffico Roma del 12-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN

DIREZIONE ANAGNINA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO IN PROSSIMITA’

DI VIA ANTONAZZO ROMANO

A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA

DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

ALLE 12 IN VATICANO E’ INIZIATA ’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL

TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.

A TOR VERGATA ‘ IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO

FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00

CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE

PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO

IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE

14.00.

LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE

RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA

DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma