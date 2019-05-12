Traffico Roma del 12-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN
DIREZIONE ANAGNINA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO IN PROSSIMITA’
DI VIA ANTONAZZO ROMANO
A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
ALLE 12 IN VATICANO E’ INIZIATA ’ LA RECITA DELL’ANGELUS. LIMITAZIONI AL
TRAFFICO INTORNO ALLA BASILICA.
A TOR VERGATA ‘ IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA CICLISTICA 1° TROFEO
FRASCATI IN ROSA. SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL QUARTIERE,
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 13.00
CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE
PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO
IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE
14.00.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE
RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA
DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma