Traffico Roma del 12-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN
DIREZIONE ANAGNINA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IN
PROSSIMITA’ DEL PONTE UMBERTO I
STESSSA SITUAZIONE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA ENNIO
BONIFAZI.
SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CORSIA LATERALE DELLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GENOCCHI IN DIREZIONE DI OSTIA.
A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE
PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO
IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE
14.00.
E QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 , ALLO STADIO OLIMPICO I GIALLOROSSI
OSPITERANNO LA JUVENTUS PER IL POSTICIPO DOMENICALE DI QUESTA 36 ESIMA
GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI
TRAFFICO.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE
RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA
DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma