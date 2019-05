Traffico Roma del 12-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE IN

DIREZIONE ANAGNINA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IN

PROSSIMITA’ DEL PONTE UMBERTO I

STESSSA SITUAZIONE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA ENNIO

BONIFAZI.

SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CORSIA LATERALE DELLA VIA

CRISTOFORO COLOMBO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GENOCCHI IN DIREZIONE DI OSTIA.

A PIAZZA DEL POPOLO OGGI SONO IN PROGRAMMA I FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA

DELL’INFERMIERE DALLE ORE 09 ALLE OE 16. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

CI SPOSTIAMO A CASTEL FUSANO DOVE SI STA’ SVOLGENDO LA MANIFESTAZIONE

PODISTICA “RINCORRIAMO LA PACE EMERGENCY”. ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO

IN VIALE DI VILLA DI PLINIO E SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E IL PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SINO ALLE ORE

14.00.

E QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 , ALLO STADIO OLIMPICO I GIALLOROSSI

OSPITERANNO LA JUVENTUS PER IL POSTICIPO DOMENICALE DI QUESTA 36 ESIMA

GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A. ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI

TRAFFICO.

LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE

RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA

DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma