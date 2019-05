Traffico Roma del 12-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 14.20 SS

ANCORA CHIUSA VIA DI CASAL MORENA PER UN ALLAGAMENTO ALL’ALTEZZA DI VIA

NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA TRA LO SVINCOLO DI TOR DE

CENCI E IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.

IN CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA PIO VI

E VIA DEL FORTE BOCCEA NELLE DUE DIREZIONI.

A PIAZZA DEL POPOLO IN SVOLGIMENTO I FSTEGGIAMENTI PER LA FESTA

DELL’INFERMIERE, FINO ALLE ORE 16.00 POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

E QUESTA SERA ALLE ORE 20.30 , ALLO STADIO OLIMPICO I GIALLOROSSI

OSPITERANNO LA JUVENTUS PER IL POSTICIPO DOMENICALE DI QUESTA 36 ESIMA

GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A.. ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI

TRAFFICO.

LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE

RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA

DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.

