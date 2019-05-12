Traffico Roma del 12-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NUMEROSI I DISAGI IN SEGUITO AL MALTEMPO CHIUSA PER ALLAGAMENTO VIA DELLA
PINETA SACCHETTI TRA VIA EUGENIO IV E VIA CALISTO II NELLE DUE DIREZIONI
PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA
NIOBE IN DIREZIONE ANAGNINA.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE
SALARIA SUL POSTO SI STA PROVVEDENDO ALLE CHIUSURE DEGLI ACCESSI DI VIA
DELLA PINETA SACCHETTI VIA PESTALOZZI E VIA PIEVE DI CADORE.
A PIAZZA DEL POPOLO IN SVOLGIMENTO I FSTEGGIAMENTI PER LA FESTA
DELL’INFERMIERE, FINO ALLE ORE 16.00 POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE
RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA
DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO LINEA A, CAUSA MALTEMPO, CHIUSA LA
STAZIONE BATTISTINI, IN ALTERNATIVA SI PUO UTILIZZARE LA STAZIONE CORNELIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma