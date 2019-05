Traffico Roma del 12-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 16.20 SS

RIAPERTA VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA EUGENIO IV E VIA CALISTO II

NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE PER ALLAGAMENTO RIMANE SEMPRE CHIUSA VIA DI

CASAL MORENA ALL’ALTEZZA DI VIA NIOBE DIREZIONE ANAGNINA.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE

SALARIA. CHIUSI GLI ACCESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA PESTALOZZI

E VIA PIEVE DI CADORE. APERTO SOLO L’ACCESSIO DI VIA MARIO FANI

LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE

RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA

DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.

TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO LINEA A, CAUSA MALTEMPO, CHIUSA LA

STAZIONE BATTISTINI, IN ALTERNATIVA SI PUO UTILIZZARE LA STAZIONE CORNELIA.

