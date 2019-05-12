Traffico Roma del 12-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 17.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CHIUSA PER UN ALLAGAMENTO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DELLA NOCETTA E VIA
DEL CASALE DI S. PIO V DIREZIONE VIA LEONE XIII.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE
SALARIA. CHIUSI GLI ACCESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA PESTALOZZI
E VIA PIEVE DI CADORE. APERTO SOLO L’ACCESSIO DI VIA MARIO FANI
ALLE E 20.30 , ALLO STADIO OLIMPICO I GIALLOROSSI OSPITERANNO LA JUVENTUS
PER IL POSTICIPO DOMENICALE DI QUESTA 36 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI
SERIE A.. ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE
RESTERA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA
DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO LINEA A, RIAPERTA LA STAZIONE BATTISTINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma