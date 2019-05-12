Traffico Roma del 12-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SEMPRE CHIUSA PER UN ALLAGAMENTO VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DELLA NOCETTA E
VIA DEL CASALE DI S. PIO V DIREZIONE VIA LEONE XIII.
RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE
SALARIA. RIAPERTI GLI ACCESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA
PESTALOZZI E VIA PIEVE DI CADORE.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI VIA PRENESTINA
E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNNI.
SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’
ALLE 20.30 , ALLO STADIO OLIMPICO I GIALLOROSSI OSPITERANNO LA JUVENTUS
PER IL POSTICIPO DOMENICALE DI QUESTA 36 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI
SERIE A.. ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO.
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTERA’
CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO
ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO LINEA A, RIAPERTA LA STAZIONE BATTISTINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma