Traffico Roma del 12-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINO

ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, BREVI CODE SULLA

DIRAMZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO ANULARE.

RIAPERTA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DELLA NOCETTA E VIA DEL CASALE DI S.

PIO V DIREZIONE VIA LEONE XIII.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI VIA PRENESTINA

E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNNI.

CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA NEI PRESSI DI CASTEL DI GUIDO

DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA BOCCEA POSSIBILI RALLENTAMENTI

IN VIA DI VALLE SANTA.

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA SERA NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTERA’

CHIUSA A PARTIRE DALLE ORE 22 DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO

ITALICO IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma