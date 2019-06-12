Traffico Roma del 12-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE TRAFFICO CON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA, LA CAUSA UN INCIDENTE.
BREVI FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
LUNCHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO GIA’ INTENSO SULLA VIA AURELIA A TRATTI FINO A PZA IRNERIO CODE
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA
SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO
SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA TUTTO IN > DEL CENTRO
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma