Traffico Roma del 12-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE TRAFFICO CON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA, LA CAUSA UN INCIDENTE.
BREVI FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
LUNCHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO
PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DALLA SALRIA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI IN
DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN
GIOVANNI
UN INICDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA IN PIAZZA
QUINTO CURZIO
TRAFFICO GIA’ INTENSO SULLA VIA AURELIA A TRATTI FINO A PZA IRNERIO CODE
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA
SULLA TIBURTIN ADAL RACCORDO A TOR CERVARA
SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO
SULLA PONTINA CODE DALLO SV DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA E PROSEGUENDO DA
TOR DE CENCI A VIALE OCEANO STLANTICO TUTTO IN > DEL CENTRO
A SAN PIETRO IN PROGRAMMA L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO DALLE 8 ALLE
12 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma