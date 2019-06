Traffico Roma del 12-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 08:20

CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA

ALLA VIA APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLA

VIA DEL PESCACCIO E POI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA

FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

DIREZIONE CENTRO

PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI

IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN

GIOVANNI

UN INICDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA IN PIAZZA

QUINTO CURZIO

TRAFFICO GIA’ INTENSO SULLA VIA AURELIA A TRATTI FINO A PZA IRNERIO CODE

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA

SULLA TIBURTIN ADAL RACCORDO A TOR CERVARA

SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO E SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE CI SON CODE SALL’ANSA DEL TEVERE A

VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.

