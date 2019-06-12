Traffico Roma del 12-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 08:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA
ALLA VIA APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLA
VIA DEL PESCACCIO E POI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA
FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
DIREZIONE CENTRO
PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN
GIOVANNI
UN INICDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA IN PIAZZA
QUINTO CURZIO
TRAFFICO GIA’ INTENSO SULLA VIA AURELIA A TRATTI FINO A PZA IRNERIO CODE
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA
SULLA TIBURTIN ADAL RACCORDO A TOR CERVARA
SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO E SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE CI SON CODE SALL’ANSA DEL TEVERE A
VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma