Traffico Roma del 12-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A
TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI
DALLADALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLAPRENESTINA ALLA TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
DIREZIONE CENTRO
PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
SULLA PONTINA DATO R DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE CI SON CODE DA PARCO DEI MEDICI A
VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
ANCORA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA
SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A TOR CERVARA
SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO E SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE CI SON CODE SALL’ANSA DEL TEVERE A
VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma