Traffico Roma del 12-06-2019 ore 09:30

CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A

TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI

DALLADALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLAPRENESTINA ALLA TIBURTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

DIREZIONE CENTRO

PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

SULLA PONTINA DATO R DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE CI SON CODE DA PARCO DEI MEDICI A

VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.

ANCORA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA

SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A TOR CERVARA

SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO E SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO

