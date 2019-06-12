Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A
TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA
DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, ALL’ALT DELL’AURELIA, DALLA RM-FIUMICINNO
ALLA PONTINA E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’A24
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
DIREZIONE CENTRO
PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE ANCHE PER LAVORI CI SONOCODE DA
PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
SEGNALIAMO DALLE 10 ALLE 17 FINO AL 26 GIUGNO UNA RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE MARELLO
IN ZONA TSUCOLANA INVECE IN PIAZZA ASTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER
UNA MANIFESTAZIONE. LA PIAZZA E’ STATA VHIUSA AL TRAFFICO
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma