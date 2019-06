Traffico Roma del 12-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA

APPIA

SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO

LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

SEGNALIAMO DALLE 10 ALLE 17 FINO AL 26 GIUGNO UNA RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE MARELLO

IN ZONA TSUCOLANA INVECE IN PIAZZA ASTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER

UNA MANIFESTAZIONE. LA PIAZZA E’ STATA VHIUSA AL TRAFFICO

A SAN PIETRO IN PROGRAMMA L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO DALLE 8 ALLE

12 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma