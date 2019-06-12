Traffico Roma del 12-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA
APPIA
SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO
LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
SEGNALIAMO DALLE 10 ALLE 17 FINO AL 26 GIUGNO UNA RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE MARELLO
IN ZONA TSUCOLANA INVECE IN PIAZZA ASTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER
UNA MANIFESTAZIONE. LA PIAZZA E’ STATA VHIUSA AL TRAFFICO
A SAN PIETRO IN PROGRAMMA L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO DALLE 8 ALLE
12 POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma