Traffico Roma del 12-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1320
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTA’ RALLENTAMENTI IN CITTA’ PER DIVERSI INCIDENTi:
UNO IN VIA DI QUARTO PEPERINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANOPOLI
NCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE
DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA
ANCORA UNA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA FARINDOLA VERSO IL
CENTRO, UNO IN CENTRO SU VIA SOLFERINO IN PROX DI VIA MARSALA E SU VIA
DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE.
IN FASCIA ORARIA DALLE 10 ALLE 17 FINO AL 26 GIUGNORIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE MARELLO
IN ZONA TSUCOLANA INVECE IN PIAZZA ASTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER
UNA MANIFESTAZIONE. LA PIAZZA E’ STATA CHIUSA
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PREVISTI IN ORARIO NOTTURNO PER TRE NOTTI
CONSECUTIVE TRA LE 22 E LE 5 CHIUSE LE RAMPE CHE DAL RACCORDO ANULARE
IMMETTONO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
DELLA A1 SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma