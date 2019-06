Traffico Roma del 12-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1320

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN CITTA’ RALLENTAMENTI IN CITTA’ PER DIVERSI INCIDENTi:

UNO IN VIA DI QUARTO PEPERINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANOPOLI

NCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE

DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA

ANCORA UNA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA FARINDOLA VERSO IL

CENTRO, UNO IN CENTRO SU VIA SOLFERINO IN PROX DI VIA MARSALA E SU VIA

DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE.

IN FASCIA ORARIA DALLE 10 ALLE 17 FINO AL 26 GIUGNORIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI PRESSI DI VIA GIUSEPPE MARELLO

IN ZONA TSUCOLANA INVECE IN PIAZZA ASTI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER

UNA MANIFESTAZIONE. LA PIAZZA E’ STATA CHIUSA

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PREVISTI IN ORARIO NOTTURNO PER TRE NOTTI

CONSECUTIVE TRA LE 22 E LE 5 CHIUSE LE RAMPE CHE DAL RACCORDO ANULARE

IMMETTONO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

DELLA A1 SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma