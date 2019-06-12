Traffico Roma del 12-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1520 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA VIA
APPIA.
IN VIA DEL FORO ITALICO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE TRA CORSO DI
FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE DI VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE, A SUD DELLA CAPITALE, SULLA
VIA PONTINA DA VIA DI VALLERANO AL BIVIO CON VIA DI PRATICA IN DIREZIONE
POMEZIA.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI VERSO VIA DI BOCCEA.
RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA
TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma