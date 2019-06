Traffico Roma del 12-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1520 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA VIA

APPIA.

IN VIA DEL FORO ITALICO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE TRA CORSO DI

FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE DI VIA SALARIA.

RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE, A SUD DELLA CAPITALE, SULLA

VIA PONTINA DA VIA DI VALLERANO AL BIVIO CON VIA DI PRATICA IN DIREZIONE

POMEZIA.

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI VERSO VIA DI BOCCEA.

RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA

TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma