Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA.

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO FINO A

TUSCOLANA.

IN VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO ED ANCHE PER INCIDENTE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

ROMA – L’AQUILA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

AL PINCIANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE BRUNO

BUOZZI AL BIVIO CON VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI

AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI ALTEZZA PONTE DEL RISORGIMENTO.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIALE

PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI AL PORTUENSE SU VIA ODERISI DA GUBBIO ALL’ALTEZZA DI VIA

QUIRINO MAJORANA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA

TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma