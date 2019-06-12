Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO FINO A
TUSCOLANA.
IN VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO ED ANCHE PER INCIDENTE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA – L’AQUILA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
AL PINCIANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE BRUNO
BUOZZI AL BIVIO CON VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI
AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU PIAZZALE
DELLE BELLE ARTI ALTEZZA PONTE DEL RISORGIMENTO.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIALE
PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI AL PORTUENSE SU VIA ODERISI DA GUBBIO ALL’ALTEZZA DI VIA
QUIRINO MAJORANA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA
TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma