Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA
NOMENTANA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA.
AL PINCIANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE BRUNO BUOZZI
AL BIVIO CON VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI
AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRO INCIDENTE SU
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, ALTEZZA PONTE DEL RISORGIMENTO.
TRAFFICO INTESO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE.
SULLA VIA SALARIA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI:
RALLENTAMENTI DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO ROMA URBE IN DIREZIONE CENTRO.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA –
L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA
TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma