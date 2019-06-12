Traffico Roma del 12-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO ED ANCHE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA
DA VIA VALDAGNO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO FUORI CITTÀ.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA
VAL TROMPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, A
COMPLICARE LA SITUAZIONE, ANCHE UN INCIDENTE.
LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA
AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA LA
TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma