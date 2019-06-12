Traffico Roma del 12-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA
PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO
UNO SULLA VIA NOMENTANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII
A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE,
ANCHE UN INCIDENTE. TRA VIALE ANTONINO DI SAN GIULIANO E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI DIREZIONE SALARIA.
CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma