Traffico Roma del 12-06-2019 ore 19:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO

CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA

PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA.

NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO

UNO SULLA VIA NOMENTANA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL TROMPIA

RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII

A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE,

ANCHE UN INCIDENTE. TRA VIALE ANTONINO DI SAN GIULIANO E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI DIREZIONE SALARIA.

CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma