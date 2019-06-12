Traffico Roma del 12-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DA VIALE
ANTONINO DI SAN GIULIANO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTEANCHE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI
VAL TROMPIA NELLE DUE DIREZIONI.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE
LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
ALL’APPIO TUSCOLANO OGGI E DOMANI FESTA PATRONALE IN PIAZZA ASTI, CHIUSA AL
TRAFFICO FINO ALLE PRIME ORE DI VENERDÌ 14 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma