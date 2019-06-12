Traffico Roma del 12-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA: PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A
TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA CORSO DI FRANCIA A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE
CASTRENSE; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA
VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA.
SULLA VIA APPIA ANTICA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE:
RALLENTAMENTI DALLA VIA ARDEATINA A VIA CILICIA VERSO IL CENTRO.
INCIDENTE ANCHE ALL’EUR: POSSIBILI DISAGI IN VIALE DELL’UMANESIMO
ALL’ALTEZZA DI VIA CRISTOFORO COLOMBO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE: TRA LE 22 E LE 5, DA QUESTA SERA A
VENERDÌ: CHIUSE LE RAMPE CHE DAL RACCORDO IMMETTONO SULLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD DELLA A1, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA,
L’INGRESSO CONSIGLIATO È SALARIA/SETTEBAGNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma