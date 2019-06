Traffico Roma del 12-06-2019 ore 20:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA: PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA

BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A

TUSCOLANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA CORSO DI FRANCIA A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE

CASTRENSE; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA

VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA.

SULLA VIA APPIA ANTICA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE:

RALLENTAMENTI DALLA VIA ARDEATINA A VIA CILICIA VERSO IL CENTRO.

INCIDENTE ANCHE ALL’EUR: POSSIBILI DISAGI IN VIALE DELL’UMANESIMO

ALL’ALTEZZA DI VIA CRISTOFORO COLOMBO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

LAVORI NOTTURNI SUL RACCORDO ANULARE: TRA LE 22 E LE 5, DA QUESTA SERA A

VENERDÌ: CHIUSE LE RAMPE CHE DAL RACCORDO IMMETTONO SULLA DIRAMAZIONE ROMA

NORD DELLA A1, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA,

L’INGRESSO CONSIGLIATO È SALARIA/SETTEBAGNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma