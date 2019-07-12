Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09:00
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’
DI VIA DELL’UMANESIMO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VERMICINO IN PROSSIMITA’ DI VIA
BRONTE.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN
ESTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E VIA DEL PESCACCIO.
PER LAVORI DI PULIZIA CHIUSA VIA GIUSEPPE CEI TRA VIA CASILINA E VIALE
DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO .
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI
FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’
SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma