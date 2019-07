Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09:30

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E

VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

EST.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’

DI VIA DELL’UMANESIMO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VERMICINO IN PROSSIMITA’ DI VIA

BRONTE.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA LA VIA

LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA CASSIA E LA VIA TRIONFALE .

PER LAVORI DI PULIZIA CHIUSA VIA GIUSEPPE CEI TRA VIA CASILINA E VIALE

DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO

PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A

LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA

DEI GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma