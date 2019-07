Traffico Roma del 12-07-2019 ore 11:30

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI

CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE

TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA

DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI

BRAVETTA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN

PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO.

SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST IN

PROSSIMITA’ DELL’USCITA DI PIAZZA CONCA D’ORO. IN DIREZIONE STADIO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA, RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO INVECE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA

ARDEATINA.

AVVIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA LANCIANI E’ INTERESSATA LA

CARREGGIATA IN DIREZIONE DI VIALE XXI APRILE. LE LINEE BUS 445 542 544 DA

VIA DEI MONTI TIBURTINI RAGGIUNGONO VIALE XXI APRILE PASSANDO PER VIA

ORESTE TOMMASINI E VIA FAMIANO NARDINI.

LUCIANO LIGABUE TORNA A ROMA IN CONCERTO QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO

,ALLE ORE 21. L’ULTIMA TAPPA DEL SUO “START TOUR 2019”. ISTITUITA UNA

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma