Traffico Roma del 12-07-2019 ore 11:30
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI
CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE
TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA
DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI
BRAVETTA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN
PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO.
SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST IN
PROSSIMITA’ DELL’USCITA DI PIAZZA CONCA D’ORO. IN DIREZIONE STADIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA, RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO INVECE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA
ARDEATINA.
AVVIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA LANCIANI E’ INTERESSATA LA
CARREGGIATA IN DIREZIONE DI VIALE XXI APRILE. LE LINEE BUS 445 542 544 DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI RAGGIUNGONO VIALE XXI APRILE PASSANDO PER VIA
ORESTE TOMMASINI E VIA FAMIANO NARDINI.
LUCIANO LIGABUE TORNA A ROMA IN CONCERTO QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO
,ALLE ORE 21. L’ULTIMA TAPPA DEL SUO “START TOUR 2019”. ISTITUITA UNA
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma