Traffico Roma del 12-07-2019 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA ROMANINA.
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA
ARDEATINA.
TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER
A24 ROMA L’AQUILA TERAMO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E
VIA GREGORIO XI IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA
VERSO IL CENTRO.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEI MESSAPI, INVERTITO IL SENSO DI MARCIA IN VIA DEI MESSAPI.
APERTO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA.TOR PAGNOTTA., LA
PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE
OLTRE IL RACCORDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA’. IN SERVIZIO LE LINEE 72-
73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I NODI DI SCAMBIO
LAURENTINA, EUR FERMI E PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma