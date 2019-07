Traffico Roma del 12-07-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA ROMANINA.

IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA

ARDEATINA.

TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER

A24 ROMA L’AQUILA TERAMO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E

VIA GREGORIO XI IN USCITA DA ROMA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA

VERSO IL CENTRO.

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI VIA

DEI MESSAPI, INVERTITO IL SENSO DI MARCIA IN VIA DEI MESSAPI.

APERTO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA.TOR PAGNOTTA., LA

PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE

OLTRE IL RACCORDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA’. IN SERVIZIO LE LINEE 72-

73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I NODI DI SCAMBIO

LAURENTINA, EUR FERMI E PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma