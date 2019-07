Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17:00

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL

RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI

-VIA PRENESTINA.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA

A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA LA GALLERIA

GIOVANNI XIII DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE INTERESSANO PARTE DELLA SEDE STRADALE SI

RALLENTA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO

ANULARE

LUCIANO LIGABUE TORNA A ROMA IN CONCERTO QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO,

ALLE ORE 21. L’ULTIMA TAPPA DEL SUO “START TOUR 2019”. ISTITUITA UNA

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO.

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma