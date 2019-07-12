Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO
IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS
E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA
A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA..
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA
SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLE CAPANNELLE ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEL
CALICE.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA IL GRA E VIA DI DECIMA
VERSO POMEZIA.
APPUNTAMENTO ALLE 21,00 ALL’OLIMPICO CON IL CONCERTO DI LUCIANO LIGABUE
ULTIMA TAPPA DEL SUO “START TOUR 2019”. DISCIPLINA PROVVISORIA DI
TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA.
PER SAPER DI PIù SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE , O PER SEGNALARE DIFFICOLTà DI
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma