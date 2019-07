Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18:00

CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO

IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS

E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA

A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA..



TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA

SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLE CAPANNELLE ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEL

CALICE.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA IL GRA E VIA DI DECIMA

VERSO POMEZIA.





APPUNTAMENTO ALLE 21,00 ALL’OLIMPICO CON IL CONCERTO DI LUCIANO LIGABUE

ULTIMA TAPPA DEL SUO “START TOUR 2019”. DISCIPLINA PROVVISORIA DI

TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA.

PER SAPER DI PIù SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE , O PER SEGNALARE DIFFICOLTà DI

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!



———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma