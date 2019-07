Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA

ALLA PRENESTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA- FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico

Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con

Via della Balduina

A CAPANNELLE DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE PROPRIO SU Via

delle Capannelle AL BIVIO con Via del Calice.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA. SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE VIA SALARIA RALLENTAMENTI DA

VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA.

CODE SULLA VIA PONTINA DA TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA E DA

BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL DI DECIMA IN DIEZIONE POMEZIA.

LUCIANO LIGABUE TORNA A ROMA IN CONCERTO QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO

ALLE ORE 21. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI DELLA VIABILITÀ IN ZONA.

