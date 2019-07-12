Traffico Roma del 12-07-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA
ALLA CASILINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA- FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI
VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI:
CI SONO CODE ANCHE PER TRAFFICO DAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL DI
DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE ROMA CENTRO.
SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DOMENICO
MARVASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A TORRE MAURA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA PIETRO BELON
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI TORDI.
INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO: RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA PIGNATELLI
ALL’ALTEZZA DI VICOLO SANT’URBANO VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL CONCERTO DI
LUCIANO LIGABUE QUESTA SERA ALLE 21: ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI DELLA
VIABILITÀ IN ZONA.
RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO
DA VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA E PROSEGUENDO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA
MOSCHEA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma