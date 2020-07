Traffico Roma del 12-07-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica a poker e auto in circolazione in queste ore Tuttavia la polizia locale Ci segnala tre incidenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via del Lido di Castel Porziano con brevi code nelle due direzioni e poi altri due incidenti senza al momento ripercussioni al traffico in via Anagnina all’altezza di via Gasperina è in via Prenestina all’incrocio con via di Tor de Schiavi su Corso d’Italia fino al 7 agosto per interventi sulla rete del gas resta chiuso il tratto tra via Marche via Toscana di conseguenza degli altri su via Boncompagni le linee di bus 89 490 a 495 in arrivo rispettivamente da Piazzale Clodio Cornelia e Valle Aurelia in serata dalle 20 via dei Cerchi sarà chiusa tra piazza di Porta Capena e dell’Ara massima di Ercole per lasciare spazio allo svolgimento delle prove del primo spettacolo della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo dalle 20 saranno deviate molte linee didella zona per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della C e la Polizia locale di Roma Capitale

