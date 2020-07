Traffico Roma del 12-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Di nuovo buongiorno in redazione massimo veschi si parte per il mare o meglio per il litorale romano è già ci sono i primi rallentamenti nella zona sud del raccordo anulare carreggiata interna si stanno formando Curia per uscire sulla Pontina a partire dalla Laurentina aumenta il traffico anche sulla Cristoforo Colombo già intenso e attraenti rallentato in via Pratica di Mare anche sulla via Aurelia si stanno formando code tra Torrimpietra e Palidoro a chi resta in città segnaliamo invece un incidente sulla tangenziale est all’altezza dell’uscita per Largo Passamonti Cheese momento Code in direzione del Bivio per la 24 quindi verso lo stadio Olimpico su Corso d’Italia ricordiamo che fino al 7 agosto per interventi sulla rete del gas è chiuso il tratto tra via Marche e via Toscana di conseguenza Sono deviati su via Boncompagni diverse linee di bus per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verobene per il momento di tutto A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

