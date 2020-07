Traffico Roma del 12-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritornati l’appuntamento con il traffico prosegue la migrazione domenicale verso il litorale romano della zona sud del raccordo abbiamo in carreggiata interna brevi le 20 per uscire sulla Pontina intenso ea tratti rallentato il traffico sulla Cristoforo Colombo ha avuto in fila in via Pratica di Mare anche sulla via Aurelia si sta in coda verso il mare tra Torre in pietra-palidoro hai pochi in giro per la città segnaliamo invece rallentamenti per un incidente sulla tangenziale est all’altezza dell’uscita per Largo Passamonti direzione Salaria altro incidente proprio sulla via sera sulla rampa di uscita del raccordo direzione centro rallentamenti per un incidente anche in via Anagnina chiuso il sottopasso prima di via Gasperina in direzione di Grottaferrata deviazioni sulla carreggiata laterale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma