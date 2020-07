Traffico Roma del 12-07-2020 ore 10:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con luce verde poco traffico al momento sulle strade della capitale in aumento invece sulle strade che portano al litorale intenso e metti rallentato il traffico sulla Cristoforo Colombo anche sulla via Aurelia si sta in coda verso il mare tre torri in pietra e Palidoro code a tratti per traffico sulla litoranea tra Ostia e Anzio quasi ferma la circolazione tra il secondo è il settimo cancello ma torniamo in città per segnalare ancora e rallentamenti per un incidente sulla tangenziale est all’altezza dell’uscita per Largo per direzione sanitaria e in serata dalle 20 in via dei Cerchi sarà chiusa tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole per lasciare spazio allo svolgimento delle prove del primo spettacolo della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo dalle 20 saranno deviate molte linee di bus della zona per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it da Massimo Minsk tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma