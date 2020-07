Traffico Roma del 12-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati per l’appuntamento con il traffico Traffico che oggi si è spostato dalla città sul litorale romano e naturalmente sulle strade che da Roma porta al mare traffico intenso e atleti rallentato sulla Cristoforo Colombo dal raccordo fino ad Ostia code per traffico anche sulla via Aurelia 3 Torrimpietra e Palidoro e poi sulla litoranea troviamo code a tratti tra Ostia e Anzio per traffico quasi fermo tra il secondo è il settimo Cancello ed ora torniamo in città e in serata dalle 20 via dei Cerchi sarà chiusa Piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole questo per lasciare spazio allo svolgimento delle prove del primo spettacolo della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo dalle 20 se molte linee di bus della zona per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo Vischi per il momento è tutto a più tardi cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

