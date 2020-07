Traffico Roma del 12-07-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione traffico regolare su entrambe le carreggiate del raccordo anulare si rallenta invece sulla Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Eur questa sera al Circo Massimo le prove del primo spettacolo della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma dalle 20 sarà chiusa al traffico via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole Per lo stesso motivo saranno otto le linee bus a cambiare percorso proseguono i lavori sui cavalcavia di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia per Lasciare spazio ai cantieri anche questa sera dalle 21:30 la circolazione ferroviaria sulla roma-lido corsa interrotta tra Acilia e Colombo circolazione irregolare nella tratta piramide Acilia e viceversa per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma