Traffico Roma del 12-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio della situazione traffico incolonnato sulla roma-fiumicino all’altezza del Grande Raccordo Anulare verso Roma proseguendo sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra la via Pontina e via Ardeatina via Pontina un incidente provoca code tra Pomezia e via di Trigoria verso Roma più avanti nella stessa direzione si rallenta tra Castel Romano e Castel di Decima code ed attese alla barriera di Roma Est in entrata sul centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it dai Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma