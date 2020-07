Traffico Roma del 12-07-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico incolonnato sulla roma-fiumicino all’altezza della Grande Raccordo Anulare verso Roma sulla via Pontina rallentamenti da Castel Romano a Castel di Decima verso l’Eur Ma siete in coda sulla diramazione di Roma Sud trattore nuova ed il raccordo anulare e sulla A24 alla barriera di Roma Est traffico rallentato sulla raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia prosegue sui cavalcavia di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia per Lasciare spazio ai cantieri anche questa sera dalle 21:30 la circolazione ferroviaria sulla roma-lido sarà interrotta tra Acilia e col circolazione regolare nella tratta piramide Acilia e viceversa per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

